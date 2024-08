Giornata da bollino rosso (il più alto) per ondate di calore quella di oggi, domenica 11 agosto 2024. Il promontorio di alta pressione anticiclonica, di matrice sub-tropicale, domina la scena sul Mediterraneo, sulla nostra regione ci aspettano ancora giornate molto calde.

La Protezione civile ha diramato un’allerta per caldo intendo per tutta la giornata di oggi e sono previsti picchi sino a 38 gradi centigradi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 11 Agosto 2024

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne, nel corso del pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali associati, in attenuazione entro sera. Sul resto della regione transito di velature in un contesto soleggiato.

Venti deboli o moderati da nord fino alla mattinata, poi tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve ed ulteriore aumento.

Costa: Min: +25/+30°C – Max: +32/+36°C

Interno: Min: +16/+26°C – Max: +29/+38°C