Genova – Durante la manifestazione per ricordare le tragedia del crollo del ponte Morandi e la morte di 43 persone, il Comitato per il ricordo delle vittima è intervenuto con un discorso, letto da Egle Possetti, portavoce dei familiari delle vittime.

Ecco il testo completo:

Benvenuti in questa giornata di ricordo e memoria per il sesto anniversario di questa immane tragedia e grazie a coloro che sono qui con noi con il loro cuore.

Sono trascorsi sei lunghi anni, un tempo dilatato che non è riuscito a placare il nostro dolore, che muta, ma che rimane aggrappato al nostro cuore senza potersi staccare.

Il tempo ha trasformato lo scenario di fronte ai nostri occhi ed abbiamo sempre cercato di navigare, contrastando i venti contrari che ci hanno accompagnato in questo tempo.

Nel processo, che sta portando avanti la ricerca della verità, stiamo lottando insieme ai nostri legali ed alla Procura per l’emersione dell’unica verità possibile contro ogni mistificazione, contro ogni tentativo di purificare l’acqua che scorre intorno a noi e che cerca di lavare via il segno lasciato dalla perdita di 43 persone.

C’è un enorme e complesso lavoro dietro alla ricerca della verità e lo rispettiamo con tutto il cuore per l’imparzialità con cui deve essere svolto.

Questa vergogna nazionale vede alla sbarra appartenenti alle società interessate e parti che appartenevano od appartengono agli uffici pubblici, un insieme di mancanze, carenze, incompetenza e delinquenza che ha permesso che quel giorno segnasse la fine per 43 persone che avevano il diritto di vivere ancora la loro semplice esistenza.

In questa vicenda è mancato anche il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione che garantisce la tutela della salute dei cittadini, che in questo caso non hanno solo perso la salute, ma hanno perso la vita.

La giustizia dovrà essere efficace, dovrà garantire alle vittime la verità, è nostro dovere di cittadini vigilare costantemente, tutti insieme, pretendere che la legge possa sempre essere, anche per il futuro, uguale per tutti nel pieno rispetto dell’articolo 3 della nostra

Carta Costituzionale.

Noi rispettiamo le istituzioni e le abbiamo sempre rispettate perché ci devono rappresentare tutti, ma dobbiamo anche pretendere che

loro rispettino noi cittadini, per tutto il dolore, la fatica, il lavoro, la

passione che ogni cittadino onesto mette in campo per il bene

collettivo, nel nostro caso oltre al rispetto si aggiungono dei doveri

verso chi, suo malgrado, ha perso per sempre un pezzo del proprio

cuore, non strumentalizzate il nostro dolore, le nostre emozioni, i

nostri pensieri, noi possiamo esprimerci su certi argomenti con

educazione perché abbiamo vissuto sulla nostra pelle

un’esperienza così potente, così forte con tante emozioni, tanta

rabbia, tanto lavoro ed abbiamo purtroppo compreso certi

meccanismi che regolano il nostro mondo.

Il Memoriale, importantissimo luogo di ricordo e consapevolezza

collettiva sta prendendo forma con grande lavoro, grandi

professionalità e molto impegno di tutti, speriamo presto di poterlo

inaugurare con l’enfasi necessaria e la solennità che merita,

affinché diventi luogo di espiazione, di conoscenza storica, di

monito costante, di ricordo perenne, contro ogni tentativo di

rendere nebulosa la memoria collettiva, che purtroppo si sta

dileguando nel tempo, la memoria sopita è conveniente, anche per

il potere economico che sta ricevendo un duro colpo dopo

l’emersione del marciume alla base della tragedia, quanto

emergerà nel processo dovrà essere gridato, dovrà essere

illuminato per rispetto a quelle vite che si sono volatilizzate e per

tutti noi cittadini che abbiamo bisogno di continuare a sperare che

qualcosa intorno a noi sia ancora limpido.

Il nostro disegno di legge, per dare dignità alle vittime come

VITTIME dell’INCURIA, è al giro di boa, speriamo possa essere

anche un nostro dono per il futuro, segno del lavoro fatto,

dell’impegno portato avanti in questi anni, auspichiamo che la

futura legge non debba mai più essere utilizzata, segno che la

tragedia del Ponte Morandi avrà segnato una svolta.

Abbiamo visto un grande impegno negli ultimi mesi per il

raggiungimento di questo risultato e per questo siamo grati,

auspichiamo che finalmente tutti i tasselli stiano andando al loro

posto, sarebbe un grande segno di civiltà.

Il lavoro sulle infrastrutture deve continuare con grande attenzione,

con impegno costante anche con il controllo esterno sul lavoro

delle concessionarie, troppo è rimasto da fare dopo oltre 20 anni di

incuria totale ed i nostri occhi non vogliono più vedere altre

sofferenze per gravi carenze ed omissioni.

Il lavoro di ricerca continua per la pulizia e la rettitudine nelle nostre

istituzioni deve andare avanti, i cittadini devono avere garanzia che

il lavoro degli eletti sia sempre nell’interesse collettivo e non di

alcune parti e che sia all’altezza del mandato ricevuto, è un

principio basilare che purtroppo negli anni ed in molti luoghi

abbiamo visto tradito molte volte.

Noi viviamo costantemente la nostra vita in mezzo ad emozioni, in

mezzo a colori, immagini e pensieri opposti che si affollano nella

nostra mente:

il colore del sangue dei nostri cari che ha smesso di scorrere libero

nel loro corpo sei anni fa in questo luogo, il colore della passione

che ci anima nella lotta per la verità, l’amore che porteremo dentro

di noi per sempre, l’energia che ci aiuta a vivere, la nostra tenacia.

Per contro l’oscurità che ha attraversato questa nazione quando è

avvenuta la tragedia, il lutto che ci porteremo dentro per tutta la

vita, la coltre scura che ha avvolto la vicenda della concessione per

anni ed anni, la negazione ed opposizione alla verità, la morte.

Non è semplice andare avanti per noi, ma grazie alla forza che

portiamo dentro, ed alle persone che ancora oggi ci sono vicine

con sincerità ed amore, cerchiamo di farlo è un nostro dovere

verso chi non è più con noi.

Vi ringrazio e vado a concludere citando una frase di Martin Luther

King che dovrebbe sempre permeare tutti noi “…Le nostre vite

cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che

contano”.

Grazie.

Possetti Egl