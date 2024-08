Genova – Il corpo senza vita di una donna di 58 anni, originaria di Genova ma da tempo residente a Castrocaro Terme, è stato trovato tra le lamiere di un’auto precipitata in un dirupo in provincia di Forlì-Cesena. Silvia De Martin, questo il nome della vittima, mancava da casa da qualche giorno e secondo le prime informazioni era molto depressa per la fine di una relazione, avvenuta un anno fa circa, con un uomo di 68 anni.

Il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni ma è stato scoperto solo quando un passante ha notato la carcassa dell’auto in fondo al dirupo ed ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco si sono calati sino al relitto trovando all’interno il cadavere che è stato recuperato e affidato al medico legale che effettuerà l’autopsia.

Probabile l’ipotesi di un malore o di un gesto volontario ma la persona con cui aveva avuto una relazione verrà ascoltata per cercare di risalire allo stato d’animo della donna.