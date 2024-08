Taggia (Imperia) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni della bambina di due anni rimasta intrappolata con un braccino nelle porte dell’ascensore di un supermercato, ad Arma di Taggia, nella serata di ieri.

La piccola è ricoverata in condizioni delicate all’ospedale Gaslini di Genova dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvare il braccino che ha riportato diverse ferite restando chiuso tra le porte automatiche che si sono chiuse in circostanze ancora da chiarire del tutto.

L’incidente in via Privata Roggeri, ieri sera, intorno alle 20. La piccola, insieme ai genitori, stava andando a fare la spesa nel supermercato quando, per cause da accertare, è rimasta intrappolata nella porta dell’ascensore con un braccino ed ha iniziato ad urlare.

Nel panico generale le persone hanno cercato di bloccare l’ascensore e di liberare la piccola che però ha riportato alcune profonde ferite al braccio.

Soccorsa dal personale della Croce Verde di Arma è stata poi trasferita all’ospedale Gaslini specializzato nelle cure dei bambini.

Intanto proseguono le verifiche su quanto avvenuto e per accertare il corretto funzionamento delle misure di sicurezza dell’ascensore.