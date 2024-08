Genova – Il Festival del Balletto ai Parchi di Nervi è finito a luglio e a metà agosto il prato di villa Grimaldi è ancora sottosopra e senza erba. A segnalare e nel contempo denunciare il problema è Andrea Agostini, del circolo Nuova Ecologia, da sempre impegnato in battaglie ambientaliste e di conservazione e tutela del paesaggio.

Secondo la segnalazione, infatti, il prato non è ancora neppure paragonabile allo stato di conservazione pre Festival e questo preoccupa chi frequenta il parco e lo vorrebbe vedere al meglio.

“Il Festival è finito a luglio – spiega Agostini – e il prato è stato rovinato dal palco e dal posizionamento di sedie e attrezzature, Ci aspettavamo un ripristino puntuale e una manutenzione attenta a riportare le condizioni precedenti il più presto possibile ma non sembra che le cose stiano così”.

Residenti della zona e appassionati dei Parchi di Nervi si domandano quando tornerà alla normalità il parco storico e se chi ha provocato i danni stia provvedendo alle riparazioni o meno.