Loano (Savona) – Un furgone bloccato nel passaggio a livello ha causato lo stop forzato del traffico ferroviario sulla linea Genova – Ventimiglia.

Per cause ancora da accertare il mezzo è rimasto bloccato alla chiusura delle sbarre e non è riuscito a liberare il passaggio in tempo per l’arrivo del treno regionale.

Il treno è stato costretto ad interrompere il viaggio sino a quando, con diverse manovre, il furgone è riuscito a mettersi “di lato” in modo da lasciar passare il convoglio che, una volta transitato, ha fatto scattare la riapertura del passaggio e la ripresa normale del traffico ferroviario.

L’automobilista rischia una pesante sanzione per interruzione di servizio pubblico.