Genova – Ha già riabbracciato la famiglia e presto potrà tornare a casa il ragazzo di 26 anni scomparso da casa lo scorso 24 luglio suscitando forte preoccupazione e un tam tam sui social che ha permesso il suo ritrovamento.

Il ragazzo si era allontanato di casa senza una spiegazione e senza portare con se i farmaci di cui ha bisogno per una terapia quotidiana e i familiari hanno lanciato attraverso i social una ricerca che è stata condivisa di pagina in pagina sino ad arrivare alla zona di Ovada dove hanno iniziato ad arrivare le prime segnalazioni.

Le ricerche si sono dunque concentrate nella zona e il giovane è stato ritrovato mentre camminava per strada, stanco e provato ma tutto sommato in buone condizioni di salute.

Secondo le prime indiscrezioni aveva intenzione di raggiungere Torino dove vive un parente.

Fortunatamente alcune persone lo hanno riconosciuto ed hanno allertato le forze dell’ordine che lo hanno individuato e fermato.

I familiari hanno confermato l’identificazione e il ragazzo potrà presto tornare a casa dopo i controlli medici di rito.

Si conclude quindi con una buona notizia la gara di solidarietà che si era messa in moto dopo l’appello per ritrovarlo.