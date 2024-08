Portofino sta per concretizzare il progetto di intitolare una via Silvio Berlusconi. L’iter approvativo della “dedica” è ormai giunto alle fasi finali e dopo i benestare della Prefettura e della Soprintendenza alle domande di autorizzazione potrebbe arrivare la fatidica data.

I bene informati sono certi che la cerimonia arriverà subito dopo l’estate, i maligni dicono “poco prima delle elezioni regionali”.

L’ex premier, fondatore dell’impero Tv e dei Media e leader politico molto amato, avrà la sua via intitolata nel celebre borgo marinaro che tanto amò in vita ma che – sussurrano ancora i maliziosi – non gli volle mai vendere una villa costringendolo a restare “ospite” e non “cittadino”.

Ad essere intitolata a Berlusconi sarà la strada pedonale che conduce a Villa dell’Olivetta, ex residenza estiva dell’imprenditore delle TV ed attuale villa degli stilisti Dolce&Gabbana.

Portofino, però, mancherà l’obiettivo di essere la prima ad intitolare una via all’ex premier battuta sul tempo da Rieti e con il “caso” dell’aeroporto di Malpensa.

(nella foto la Villa che Berlusconi affittava a Portofino)