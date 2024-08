Chiavari – Grave incidente nella notte appena trascorsa, tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi ed una vettura. L’impatto, molto forte, ha scagliato in aria i due occupanti dello scooter, un ragazzo di 17 anni ed uno di 15, che hanno riportato gravi ferite.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari e quella della Croce Verde e l’automedica Tango 1.

I due ragazzi sono stati stabilizzati e medicati e subito trasportati all’ospedale di Lavagna dove i medici hanno attribuito il codice giallo di media gravità.

Fortunatamente le condizioni dei due sono risultate meno gravi di quanto inizialmente temuto.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.