Genova – Come se non bastasse l’esplosione della tubatura dell’acqua nel tunnel tra corso Sardegna e corso Torino che sta creando pesanti disagi al traffico e alle abitazioni, si segnalano anche altri problemi nei quartieri del centro città.

Poco dopo le ore 14:00, infatti, si sarebbe verificato un black out che avrebbe lasciato senza corrente intere vie e palazzi del centro di Genova.

I disagi più importanti si segnalano per quanto riguarda la viabilità. Al momento, come comunicato dalla polizia locale, risultano spenti gli impianti semaforici di via Cadorna, via Fiume e via Brigata Liguria. Gli agenti invitano coloro che devono passare dalle zone coinvolte a prestare la massima attenzione.