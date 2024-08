Genova – Partiranno questa sera per Palermo, per andare ad aiutare le ricerche sul misterioso affondamento del maxi yacht inglese Bayesian del magnate Lynch i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Comando di Genova specializzati in immersioni profonde e con tecniche ad alta specializzazione che consentono immersioni a grande profondità e per lungo tempo.

Parteciperanno alle operazioni di ricerca dei dispersi che si trovavano a bordo del veliero affondato al largo di Palermo in circostanze sempre più misteriose.

Con loro portano un container allestito con un gruppo compressore di ricarica di gas respirabili, diversi dall’aria, utili alle operazioni in quanto consentiranno sia di aumentare i tempi di stazionamento in profondità ma anche migliorare i margini di sicurezza.

Questi gas sono sostanzialmente di due tipi:

– una miscela di azoto/elio/ossigeno (trimix) per garantire una migliore operatività sul fondo;

– miscela azoto/ossigeno, con una maggiore quantità di ossigeno di quella presente nell’aria, per migliorare le condizioni di decompressione nella fase di risalita.

I due sommozzatori coinvolti, oltre a una specifica competenza nelle immersioni con l’uso di Trimix, sono abilitati alla realizzazione di queste miscele di gas.