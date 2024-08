Riva Trigoso (Genova) – Ancora risse e ancora coltellate nelle notti in Riviera. Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Lavagna a seguito di una ferita provocata con un coltello o con un coccio di bottiglia, nel corso della rissa scoppiata questa mattina, giovedì 22 agosto, intorno alle 5,30 in via Giacomo Balbi.

Dalle prime ricostruzioni sembra che due diversi gruppi di persone si siano affrontati a calci e pugni e che poi sia spuntata la lama di un coltello e il giovane è stato ferito.

Il ragazzo è caduto a terra perdendo molto sangue e le urla concitate hanno fatto scattare l’allarme che ha fatto accorrere l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale mentre le forze dell’ordine hanno cercato di risalire agli autori dell’aggressione e ai partecipanti alla rissa per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

L’ennesima rissa con feriti in Riviera sta provocando molta preoccupazione e proteste, specie sui social, per una estate sempre più violenta e con la necessità di sempre maggiori controlli e presenza stabile delle forze dell’ordine nei luoghi “caldi” della Movida.