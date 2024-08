Genova – Brutta sorpresa, ieri sera, per gli automobilisti che hanno parcheggiato la loro vettura nel parcheggio della stazione di Sampierdarena. Al loro rientro hanno trovato le macchine danneggiate da scritte incise con un oggetto metallico, direttamente su cofano, portiere e fiancate.

Frasi deliranti e senza senso che costeranno care ai proprietari delle auto se non sono assicurati per gli atti vandalici.

Un gesto senza scusanti che va ad aggiungersi alla lunga serie di episodi di degrado e microcriminalità che da tempo vengono denunciati dai residenti e da chi lavora nel quartiere.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine che visioneranno le riprese video delle telecamere della zona per cercare il responsabile del gesto.