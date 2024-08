Genova – Si è presentato in caserma per denunciare lo smarrimento di un documento, ma nei suoi confronti pendeva una condanna a due anni e otto mesi di reclusione per una tentata estorsione in concorso risalente al 2017.

All’epoca dei fatti l’uomo aveva 52 anni, ma non ha mai scontato la sua pena perché nel momento della condanna avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Una volta che i militari hanno raccolto la denuncia in caserma per lo smarrimento del documento, è emersa la latitanza del 60enne. Per lui è così scattato l’arresto e il trasferimento in carcere.