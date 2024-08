L’arrivo di correnti più fresche in quota causa ancora instabilità pomeridiana e temperature in lieve aumento che saranno protagoniste della seconda parte di settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 Agosto 2024

Prima mattinata con qualche rovescio residuo sul settore centro-occidentale. poco nuvoloso ovunque entro la tarda mattinata.

A partire dal primo pomeriggio fenomeni convettivi in formazione sull’ Appennino di levante e sul comparto delle Alpi Marittime/Liguri, con possibili locali sconfinamenti costieri tra Tigullio e Spezzino entro il tardo pomeriggio/sera.

Esaurimento dei fenomeni ovunque entro sera con cieli velati o al più poco nuvolosi su tutta la regione.

Venti moderati/forti sul settore centro-occidentale dai quadranti settentrionali. Deboli o al più moderati altrove.

Mare stirato da Nord sotto costa, molto mosso al largo del settore occidentale. Poco mosso sulla costa di Levante.

Temperature stazionarie od in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa temperature minime tra +19/+25°C – Max: +25/+33°C

Interno: Min: +12/+20°C – Max: +21/+32°C