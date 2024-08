Genova – La spiaggia libera dei Capo Marina richiude dopo un mese di apertura. A denunciarlo Legambiente che ha raccolto le proteste dei tanti genovesi che speravano che le vicissitudini legate alla spiaggia “recuperata” al pubblico utilizzo fossero terminate.

Aperta dopo proteste e minacce di denuncia a metà luglio, a metà inoltrata della stagione balneare, infatti, la spiaggia libera degli ex Bagni Capo Marina, ha funzionato a lungo senza le annunciate strutture per i disabili ed è tornata a chiudere – ufficialmente dal 26 agosto – per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva.

Riaprirà il prossimo 17 settembre, in tempo – scherzano a Legambiente – per i tuffi autunnali.

Una situazione che Legambiente stigmatizza anche in considerazione della scarsità di spiagge libere presenti in città e dei pesanti ritardi nell’apertura a inizio stagione.