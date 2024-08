Laigueglia (Savona) – Sale a 87 il numero delle tartarughine Caretta caretta nate complessivamente dal nido ritrovato sulla spiaggia dei Bagni Diana.

Ieri intorno alle ore 19 dal nido di Laigueglia ha fatto capolino un altro piccolo esemplare di tartaruga Caretta caretta seguito poi, dopo circa un’ora, da altre 36 piccole tartarughe che, sotto gli occhi dei biologi di Arpal, dei volontari e degli esperti di Delfini del Ponente in turno di monitoraggio h24 e in costante contatto con gli esperti del GLIT – Acquario di Genova, Arpal, Università di Genova e Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta – e tanti bagnanti adulti e bambini incuriositi, hanno raggiunto il mare.

Nel corso della notte altri due neonati di Caretta caretta sono usciti dal nido e hanno fatto il loro ingresso in acqua. Con questi nuovi nati, in tutto dal nido di Laigueglia sono usciti 87 esemplari.