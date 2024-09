Genova – Serata di interventi di salvataggio nel greto del torrente Varenna, immediato entroterra di Pegli, quella di ieri con ben due interventi in poche ore.

Il primo episodio intorno alle 20 quando un uomo è stato visto precipitare nel greto del torrente tra via Carpenara e via San Carlo di Cese, in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è scattato perchè alcune persone hanno assistito alla caduta ed hanno chiamato il 112 ma quando i soccorsi sono arrivati, dell’uomo non c’era più traccia.

Vigili del fuoco, ambulanza del 118 e squadre di volontari hanno perlustrato il greto del torrente senza trovare traccia della persona che era stata vista precipitare di sotto.

Quando si iniziava a pensare ad uno stupido scherzo le forze dell’ordine hanno invece scoperto che l’uomo era risalito da solo, ferito, sulla strada ed aveva preso l’autobus come se nulla fosse accaduto.

Individuato su un mezzo AMT è stato accompagnato in ospedale.

Poche ore più tardi, intorno alle 22, un altro allarme e sempre per una persona caduta nel greto del torrente Varenna. Questa volta la segnalazione parlava di una donna che aveva cercato di recuperare il telefono cellulare per poi scivolare tra gli arbusti.

Ambulanza e Vigili del fuoco sono tornati sulla strada per San Carlo di Cese e hanno recuperato la persona che si è fatta medicare sul posto ma non ha voluto andare in ospedale per accertamenti.