Genova – Quattro persone arrestate, oltre seicento controlli anti alcol e 28 patenti ritirate. E’ il bilancio dell’attività della polizia locale nei soli ultimi 15 giorni con una raffica di controlli sia per il contrasto dello spaccio di droga che per l’abuso degli alcolici.

In ambito di prevenzione e contrasto alle violazioni del Codice della Strada, nelle ultime due settimane, il personale del reparto sicurezza ha effettuato controlli su ben 619 automobilisti e motociclisti per l’assunzione di alcolici.

Di questi, 30 sono risultati positivi al test preliminare e sono stati sottoposti a ulteriori controlli con etilometro. Ventotto patenti sono state ritirate per alcol o assunzione di stupefacenti. In tutto sono state elevate 319 sanzioni per violazioni dei limiti di velocità, escluse le sanzioni rilevate con sistema automatizzato da remoto.

“La Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno profuso – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – ha lavorato come al solito alacremente per permettere ai genovesi e ai turisti di godere in piena sicurezza della città anche ad agosto. Gli arresti delle ultime due settimane testimoniano la professionalità raggiunta da tutti gli appartenenti al Corpo nel contrasto a quei tipi di reati che maggiormente minano la percezione di sicurezza dei cittadini, garantendo anche i controlli volti ad aumentare la sicurezza stradale”.

Nel corso delle ultime due settimane, l’attività della Polizia Locale di Genova ha portato a significativi risultati sia sul fronte della sicurezza stradale che del controllo del territorio, contrastando diversi reati ed effettuando in totale 2 arresti per spaccio di droga e 2 arresti e 3 denunce a piede libero per furto.

In particolare giovedì scorso il personale del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti (Gocs) ha tratto in arresto un uomo di nazionalità mauritana per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati inerenti agli stupefacenti nel Centro Storico, in particolare nella zona di piazza della Commenda, intorno alle ore 19:10 gli agenti hanno notato un soggetto che acquistava sostanza stupefacente da un presunto spacciatore in salita San Paolo. Dopo lo scambio gli agenti hanno seguito l’acquirente e lo hanno fermato in piazza Acquaverde, trovandolo in possesso di quattro dosi di droga: tre di crack ed una di cocaina. Acquisito il riscontro oggettivo della cessione, altri agenti hanno fermato il presunto pusher accompagnandolo presso gli Uffici di Piazza Ortiz. Qui all’esito della perquisizione personale, l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di 145 euro, somma presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia dell’arrestato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo all’esito del quale il giudice, su richiesta del pm, ha convalidato l’arresto e inoltre ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma, una volta al giorno tutti i giorni, presso gli uffici della Polizia Locale.

Martedì 20 agosto, durante un’ispezione nei caruggi del centro storico, gli agenti hanno scoperto e sequestrato tre confezioni di hashish, per un totale di circa 130 grammi, nascoste in vico dell’Amor Perfetto.

Sabato scorso, nel pomeriggio, il personale del Nucleo Reati Predatori (NRP) ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina per furto aggravato e danneggiamento di autoveicolo. Gli agenti sono intervenuti a seguito di “spaccata” avvenuta a Sampierdarena ai danni di un’automobile di un turista tedesco. Il sospetto è stato rintracciato nella zona di Prè dagli agenti che hanno recuperato la refurtiva, due computer portatili e un telefono cellulare. Il proprietario ha sporto denuncia e così è scattato l’arresto obbligatorio per l’uomo che, su disposizione del pm di turno, è stato trattenuto in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

Si precisa che resta salva la presunzione di innocenza per cui tutti gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.