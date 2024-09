Isorelle (Genova) – Momenti di tensione, questa mattina, alla fermata AMT di Birra dove il mezzo AMT della linea 727 che collega Casella a Genova via autostrada A7, è arrivato sovraccarico di persone intorno alle 8 (partito alle 7,45) e non riusciva a caricare altri pendolari in attesa di poter andare al lavoro.

Quando si è reso evidente che la vettura non poteva procedere con tutte quelle persone a bordo è partito un “tira-molla” tra passeggeri e conducente che, senza colpa, cercava di mantenere la situazione sotto controllo, nel rispetto delle regola e del codice della strada. Ai pendolari che chiedevano una vettura “aggiuntiva”, anche in ragione del numero di abbonati che è “noto” e quindi consente una valutazione precisa delle “necessità” della linea, è stato inizialmente risposto che non era disponibile ed è partita la protesta. I pendolari si sono rifiutati di scendere dal mezzo e quando la conducente ha annunciato di voler chiamare i carabinieri in molti erano ben felici perché i militari avrebbero “documentato” la situazione redigendo un verbale che attesta la protesta e le sue motivazioni.

All’arrivo dei carabinieri si presenta anche la corriera “aggiuntiva” e così, espletate le formalità (identificazione dei passeggeri arrabbiati e redatto il verbale) il viaggio è ripreso con soddisfazione di tutti, seppur con qualche ritardo.

Secondo i presenti situazioni come quella di oggi si presentano con una certa regolarità e i pendolari chiedono ad AMT di verificare i flussi reali (numeri abbonati) e predisporre vetture nel numero necessario a poter trasportare tutti gli aventi diritto.

Cresce intanto la preoccupazione dei pendolari e di chi viaggia sui mezzi pubblici per la notizia del blocco, da domani mercoledì 4 settembre a domenica 8 settembre dei treni che collegano Busalla e Genova che non circoleranno per l’intero periodo.

Verranno sostituiti dal servizio Bus ma in molti si domandano se verranno istituite corse adeguate per numero e frequenza oppure se si registreranno disagi e problemi come nel caso di questa mattina.