Vallecrosia (Imperia) – Grave incidente, questa mattina, prima dell’alba, in via Colonnello Aprosio dove una vettura, intorno alle 5, ha perso il controllo schiantandosi contro altre auto parcheggiate.

Due donne che viaggiavano sull’auto sono state soccorse dai vigili del fuoco e dall’ambulanza della Croce Rossa di Bordghera che le ha stabilizzate e poi trasferite in codice giallo in ospedale, a Sanremo.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli in movimento.

Forse un malore o un colpo di sonno hanno causato la perdita del controllo dell’auto che ha urtato con violenza le vetture in sosta.