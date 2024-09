Stella (Savona) – Dopo i numerosi casi di Tir bloccati sulle vie interne con le chiusure autostradali arriva il servizio di controllo di Anas per bloccare e dirigere i Tir che escono dalla rete autostradale per proseguire il viaggio.

Il servizio è entrato in funzione ieri sera e resterà attivo h24, sino al prossimo 15 settembre sulla tratta SS334 – rotonda Luceto/Comune ad Albisola e altezza Ok Market a Stella.

Una richiesta presentata dai sindaci dei paesi coinvolti dall’emergenza Tir che nelle ultime settimane si sono bloccati in diversi punti delle strette strade che attraversano la zona.

Emergenze che hanno causato pesanti disagi alle comunità della zona, con la necessità di far intervenire i vigili del fuoco per “spostare” i Tir incastrati.

Da mesi i cittadini chiedevano l’istituzione di un servizio di controllo all’imbocco delle strade, per evitare alla radice il problema.

Il servizio viene attivato ora, a fine estate.

(Foto di Archivio)