Genova – Ancora una rissa nella zona del centro storico e precisamente in via Gramsci dove carabinieri e polizia locale sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 22,30 per un violento scontro che ha visto coinvolti diversi uomini e donne che dalla parole sono passati alle vie di fatto affrontandosi a pugni e calci.

L’intervento delle forze dell’ordine ha calmato gli animi ma cinque persone hanno dovuto ricorrere alle cure del personale medico delle ambulanze prima e del pronto soccorso dell’ospedale Galliera e Villa Scassi poi.

Fortunatamente le ferite non erano gravi ma preoccupa l’escalation di episodio di violenza e micro criminalità che interessa il centro storico nonostante presidi e pattuglioni che, evidentemente non riescono riportare la situazione alla normalità.