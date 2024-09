Sestri Levante (Genova) – Grave incidente lungo la strada delle gallerie di Sant’Anna, tra Lavagna e Sestri Levante.

Per cause ancora da accertare il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guard rail finendo rovinosamente a terra.

Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato l 112 per i soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulane e l’automedica Tango 1 e le due persone ferite sono state stabilizzate e poi trasferite all’ospedale di Lavagna.

Uno dei centauri ha riportato una lesione ad una spalla guaribile in 30 giorni mentre l’altro ha riportato una profonda ferita ad una gamba ed è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di morte.

In corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti.