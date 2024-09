Genova – Ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare e si è schiantato ripetutamente contro il guard rail sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Autostrada chiusa per incidente stradale, questa mattina, sulla A10 Genova – Ventimiglia a causa di un brutto incidente avvenuto poco dopo il casello di Genova Prà, in direzione Savona.

Forse a causa del manto stradale bagnato o di un guasto, il conducente ha perso il controllo della vettura andando più volte ad urtare nei guard rail.

I due occupanti sono rimasti bloccati all’interno.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato all’estrazione delle persone per le cure del caso e alla messa in sicurezza della vettura e dell’area.

Autostrada chiusa a tratti per le operazioni di soccorso.

(foto dei Vigili del Fuoco)