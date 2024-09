Genova – In piazza Ponchielli, centro nevralgico del quartiere di Pegli, il degrado è arrivato al punto che tra le erbacce crescono addirittura i pomodori.

Ironia e tanta amarezza nei commenti social al “ritrovamento”, nella centralissima piazza del quartiere, di una pianta che normalmente si trova negli orti e che è cresciuta indisturbata al punto che ormai stanno maturando i suoi frutti.

“Davvero un pessimo biglietto da visita per un quartiere abbandonato – si lamentano in molti sui social – e dire che nel quartiere abitano ben due assessori comunali che non potranno certo dire di non conoscere la situazione”.

Escalation di episodi di violenza, atti di teppismo che si ripetono ogni notte e manutenzione del quartiere al limite minimo degli ultimi decenni stanno facendo saltare i nervi a chi ha scelto Pegli per vivere e lavorare nella convinzione che si tratti di una zona particolarmente curata.

Solo pochi giorni fa il drammatico appello dei gestori del Parco di Villa Pallavicini, alle prese con l’assalto quotidiano dei cinghiali ma a Pegli regna ormai il degrado delle vie senza sfalci e senza rimozione delle erbacce e i residenti si domandano cosa stia avvenendo e perché tanta incuria.