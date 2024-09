Genova – Un furto si è verificato all’interno di un appartamento nel quartiere genovese di Castelletto.

Il proprietario di casa si trovava fuori città in vacanza e, per questo motivo, si era messo d’accordo con una vicina di casa che gli avrebbe dovuto portare la posta all’interno dell’abitazione.

Nel pomeriggio di ieri la donna è entrata nella casa e ha visto tutto a soqquadro. Ha così allertato sia il proprietario che le forze dell’ordine, le quali sono giunte sul posto per dare il via alle indagini. In tal senso, nelle prossime ore potrebbero essere visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili.