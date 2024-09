Genova – Raffica di interventi in città per giovani e giovanissimi ubriachi e “storditi” da stupefacenti e mix delle due cose. La scuola riapre i battenti lunedì e molti giovani hanno deciso di salutare l’estate esagerando nelle ultime feste nei locali e nei luoghi di ritrovo.

Numerosi gli interventi delle ambulanze in corso Italia e in lungomare Lombardo ma anche nei luoghi classici delle Movida.

Chiamate al 118 per giovani in coma etilico o perchè incapaci di tornare a casa storditi da alcol e altro.

Fortunatamente solo un preoccupante gran lavoro per le pubbliche assistenze ed ospedali ma nessun episodio particolarmente grave.