Carasco (Genova) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino caduto dalla bicicletta condotta dalla mamma ieri pomeriggio, lungo la strada che collega Chiavari a Carasco, in zona San Lazzaro.

Il piccolo era trasportato sulla bicicletta dalla madre che, improvvisamente e per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote. I due sono caduti rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Subito soccorsi dai passanti, madre e figlio sono stati poi stabilizzati dal personale dell’automedica Tango 2 e dell’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno.

Per il piccolo è scattato il trasferimento urgente all’ospedale Gaslini mentre la mamma, più grave, è stata trasferita all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.