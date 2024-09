Genova – La forte perturbazione che muove da ponente verso levante della Liguria sta interessando in questi minuti la zona di Genova dopo aver scaricato molta acqua sul savonese.

Come da previsioni l’impatto della perturbazione è iniziato sul mare e via via si è spostato sulla città di Savona e poi in provincia scivolando verso la città di Genova.

Resta al momento confermata l’allerta Gialla per temporali su tutto il territorio regionale diffusa ieri da Arpal.

Il timore è rappresentato dalla possibilità che le precipitazioni siano di forte intensità e che restino stanziali su una determinata area facendo registrare un picco che può avere effetti molti duri a terra e in zone circoscritte.

Al momento non si segnalano particolari criticità

Secondo le previsioni meteo di Limet Liguria durante il pomeriggio sarà possibile una ulteriore intensificazione del fronte sul Genovesato che poi si sposterà tra tardo pomeriggio e sera su Tigullio e Spezzino Occidentale.

Miglioramento delle condizioni meteo progressivamente da Ponente a Levante a partire dalla tarda serata.

Venti deboli moderati dai quadranti settentrionali su Imperiese e Savonese. Moderati da SE sul centro-levante. Rotazione ai quadranti settentrionali su tutta la regione entro la tarda serata. Possibili momentanei rinforzi nelle zone interessate dai fenomeni più intensi e in serata da SO sullo Spezzino Orientale.

Mare poco mosso o mosso ovunque, con passaggio fino a molto mossi al largo dello Spezzino in serata e nottata.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento , massime in calo ovunque.