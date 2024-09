Genova – Oltre 400 agenti di polizia e carabinieri mobilitati, un elicottero attrezzato per il volo notturno che sorvola la città e strade blindate per evitare che le tifoserie si possano incontrare e scontrare. Inizierà alle 21 il derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria e continua a crescere la tensione nel quartiere di Marassi per la possibilità di nuovi scontri tra teppisti mascherati da tifosi come già avvenuto nel pomeriggio e nei giorni scorsi.

I commercianti della zona stadio hanno preferito chiudere prima ed abbassare le saracinesche per “proteggere la clientela” ma anche come segnale di proteste e i residenti della zona sono inferociti per i disagi e i divieti legati alla partita e temono che gli eventuali scontri possano creare danni a cose e persone.