Sanremo (Imperia) – Scopre la compagna in casa con un altro e li aggredisce malmenandoli.

E’ successo qualche giorno fa nella città dei fiori dove gli agenti della polizia sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che urlava per strada semi svestita.

All’arrivo della volante la donna ha spiegato che il compagno, un uomo di 50 anni, aveva aggredito lei ed un altro uomo nell’appartamento dove vivono.

Gli agenti hanno poco dopo soccorso un uomo che perdeva sangue dal volto e denunciava di essere stato colpito al viso dall’aggressore che gli aveva fatto “saltare” tre denti con un pugno.

Individuato anche l’aggressore dei due, gli agenti hanno iniziato a ricostruire quanto emerso ascoltando il racconto delle persone ma l’aggressore ha tentato nuovamente di colpire la compagna con un pugno e così gli agenti lo hanno bloccato scatenando però la reazione violenta dell’uomo che è stato messo ko con il teaser, l’apparecchio di autodifesa che da una forte scarica elettrica a chi viene colpito.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale dove sono stati medicati e poi sono stati ascoltati per le denunce del caso.