Genova – E’ stata ripristinata nella notte l’illuminazione della strada Sopraelevata Aldo Moro che si è spenta per un misterioso black out intorno alle 2,30.

Ad essere rimasta al buio, poco prima, tutta la zona del Porto e la zona di Sampierdarena più vicina alla zona portuale.

In tilt anche i semafori della zona e sempre a causa dell’interruzione dell’energia elettrica.

L’illuminazione della Sopraelevata è saltata nel tratto compreso tra il Ponte Elicoidale e Piazza Di Negro ed in entrambe le direzioni.

La polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta, invitando alla massima prudenza alla guida, per poi segnalare il ritorno della normalità intorno alle 3,30.

Verifiche in corso per accertare le cause dell’improvviso black out che si è prolungato per circa un’ora.

Aggiornamento – Ecco le cause del black out