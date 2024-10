Neirone (Genova) – Una tragica scoperta è avvenuta questa mattina, sabato 5 ottobre, nei boschi che fanno parte del territorio comunale di Neirone, dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo.

La presenza del corpo è stata segnalata intorno alle 9:00. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e recuperare il corpo ormai privo di vita.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un fungaiolo di la cui identità non è ancora stata resa nota. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto, anche si la morte morte potrebbe essere riconducibile ad una caduta.