Genova – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, lunedì 7 ottobre, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, nel tratto compreso tra il bivio con l’A7 e il casello autostradale di Genova Pegli.

Secondo le prime informazioni, un’auto avrebbe perso aderenza con l’asfalto e si sarebbe ribaltata. Fortunatamente, non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. La persona a bordo della vettura coinvolta sarebbe rimasta ferita, per lei si è reso necessario il trasporto in codice giallo – di media gravità- all’ospedale Evangelico di Voltri. Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito le code che si sono create.

Sono state pesanti, infatti, le ripercussioni sul traffico. Al momento si segnalano 4 chilometri di coda in direzione ponente.