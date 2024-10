Liguria – Mentre il fronte principale della perturbazione sta passando proprio in questi minuti e in queste ore sulla testa della Liguria, arriva il nuovo bollettino di Allerta Meteo per le prossime ore.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, le Allerte termineranno come previsto già ieri con la sola eccezione del settore C – da Portofino al confine con la Toscana – dove a mezzanotte scatterà l’Allerta gialla fino alle 6 del mattino di domani.

Saranno però solamente poche ore di tregua. Tra la giornata di mercoledì e quella di giovedì, infatti, è prevista una nuova perturbazione che colpirà i terreni già particolarmente stressati della Liguria.

Nei settori A, B, C ed E, infatti, a partire dalle ore 15:00 di domani è prevista una nuova Allerta Gialla fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino previsto per domani chiarirà lo stato di Allerta per la giornata di giovedì, che potrebbe essere gialla o nuovamente arancione.