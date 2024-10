Pigna (Imperia) – E’ stato ritrovato sano e salvo il cercafunghi di 56 anni che ieri ha fatto scattare le ricerche dopo aver chiesto aiuto per essersi perso nei boschi di Fascia Sagrà al passo Muratore.

Per ritrovare l’uomo si è attivata la macchina dei soccorsi con decine di uomini delle forze dell’ordine, del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno perlustrato per ore i sentieri scoprendo poi che nel frattempo il cercafunghi era “sconfinato” in territorio francese.

A rendere ancora più complessa la situazione il fatto che l’uomo era uscito per andare a cercare funghi con il telefono cellulare scarico e con indosso solo indumenti estivi. Con l’arrivo del maltempo – annunciato dall’allerta gialla – si è trovato in difficoltà.

Oltrepassando il confine, inoltre, ha fatto scattare l’allarme ricerche anche sul versante francese, raddoppiando le energie in campo per ritrovarlo.

Fortunatamente è stato raggiunto e riportato a casa sano e salvo ma da più parti si chiede che, in casi come questi, di evidente imperizia, le persone vengano multate o addirittura costrette a pagare il costo dei soccorsi.

(Foto di Archivio)