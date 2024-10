Genova – Sono stati gli stessi condomini a segnalare alle forze dell’ordine lo strano via vai, anche in orario serale e notturno, da un centro massaggi in un condominio di piazza Aprosio, a Sestri Ponente. Persone che, nel centro massaggi, non cercavano solo un pò di relax e un sollievo dal mal di schiena.

Gli agenti i polizia del commissariato di Sestri hanno fatto un controllo trovando tre ragazze in abiti piuttosto succinti impegnate con clienti di varia età.

Oltre ai massaggi erano infatti previsti varie forme di rapporto sessuale, il famigerato “happy ending”.

Nei guai anche il titolare del contratto di affitto dell’abitazione che, secondo le ipotesi di accusa, avrebbe sub affittato a sua volta alle giovani ed avvenenti ragazze per una cifra di alcune migliaia di euro al mese, un pò troppo per un appartamento in affitto.

Il sospetto è che la persona conoscesse il tipo di attività che si faceva nel locale.