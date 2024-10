Genova – Le previsioni meteo si fanno più preoccupanti e la nuova ondata di maltempo che si avvicina alla Liguria è molto intensa e il Comune di Genova ha deciso che per la giornata di domani, giovedì 17 ottobre, dovranno restare chiusi – oltre alle scuole di ogni ordine e grado – anche i dehor delle attività commerciali che si trovano in area esondabile a maggiore pericolosità idraulica (aree rosse) ed il divieto di accesso e stazionamento all’interno degli stessi.

Chiusi anche i mercati all’aperto settimanali, in zona esondabile a maggiore pericolosità idraulica (aree rosse).

Le zone rosse sono visionabili nella cartina pubblicata a questo link