Genova – Si registrano pesanti disagi sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia dove la circolazione è fortemente rallentata dalle ore 13:10 per danni causati dal maltempo

In particolare si segnalano problemi nella zona di Quarto e di Recco dove sono in corso interventi di riparazione per danni causati da fulmini e allagamenti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 75 minuti.

I treni Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40)

• IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (15:58)

• ICN 37646 Reggio Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40)