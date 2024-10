Genova – Piogge torrenziali e le acque del Rio Fegino che salgono rapidamente raggiungendo la soglia di allarme. Secondo allarme in pochi giorni per il corso d’acqua che corre lungo l’omonima zona dell’immediato entroterra e ancora paura e danni per i residenti.

Il forte temporale che si è abbattuto sulla città ha scaricato grosse quantità di precipitazioni e ancora una volta il Rio si è ingrossato minacciosamente sino ai livelli di guardia e oltre.

La polizia locale ha chiuso via Borzoli e via Evandro Ferri per precauzione ma sono tanti i disagi della popolazione che vive in zona e che già era stata danneggiata con l’ultima allerta arancione, una settimana fa.

Da tempo si chiede l’intervento della civica amministrazione e dei vari uffici preposti per interventi mirati a ridurre il pericolo di esondazione

(nella foto l’esondazione del Rio Fegino di qualche giorno fa)