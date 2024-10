E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 21 di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, la nuova Allerta Gialla che diventerà Arancione dalle ore 8 sulla zona C. Attesi maltempo e temporali in Liguria.

Una nuova ondata di maltempo sta interessando la Liguria e Arpal ha lanciato l’Allerta Gialla temporali sul centro levante (Zone BCE) dalla mezzanotte sino alle 8 di oggi e che diventerà arancione per temporali (il massimo grado) dalle 8 alle 21 sui bacini piccoli e medi di C. Gialla idro per i bacini grandi del levante (Zona C) sempre dalle 8 alle 21.

Il richiamo di aria molto umida porterà ancora instabilità diffusa su tutta la regione. A levante, sul territorio dell’area C, si potrà instaurare una convergenza fra venti di scirocco e tramontana, con fenomeni persistenti per più ore sullo stesso punto e cumulate abbondanti.

Il posizionamento della massa di aria fredda in quota che scenderà dal nord Atlantico verso l’Europa occidentale condizionerà l’impatto che la perturbazione avrà sulla nostra regione, in particolare a partire da sabato.

La modellistica indica proprio per sabato 26 ottobre due soluzioni attualmente equiprobabili, entrambe persistenti: una insiste più sul centro, una più sul ponente.

I modelli ad alta risoluzione forniranno oggi ulteriori elementi per provare a inquadrare meglio una situazione previsionale particolarmente complicata.