Nuova fase fase intensa del maltempo in Liguria con temporali anche forti e stazionari. Possibili criticità qualora i fenomeni avessero evoluzione lenta ovvero in caso di formazione di temporali autorigeneranti che si “fermano” a lungo in alcune zone scaricando grandi quantità d’acqua sotto forma di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 26 Ottobre 2024

Rischio di un temporale autorigenerante che dal Golfo Paradiso migrerà verso il Capoluogo dove potrebbe insistere soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sul resto della regione piogge più sporadiche, ma egualmente presenti.

Nel pomeriggio spostamento del groppo temporalesco verso il Genovese occidentale e il Savonese orientale dove potrebbe presentare carattere di stazionarietà con accumuli piovosi elevati.

Piogge probabili anche sulle restanti zone, ma più occasionali.

In serata evoluzione del temporale verso l’interno savonese, seguito una pausa con fenomeni più sporadici su tutta la regione.

Venti moderati o forti da sud est a levante, inizialmente convergenti con un vento da nord sul centro della regione, moderati da nord a ponente. Nel pomeriggio venti moderati o forti da sud-est ovunque, da est-nord est su Imperiese.

Mare da mosso a localmente molto mosso ed incrociato.

Temperature generalmente stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +16/+18°C e massime tra +19/+21°C

Nell’interno temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +15/+17°C