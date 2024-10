Aprono alle 7 e chiuderanno alle 15 i seggi elettorali allestiti per le elezioni in Liguria dove anche un solo voto può fare la differenza nella scelta del nuovo presidente della Regione e per decidere quale maggioranza guiderà la Liguria per gli anni a veire.

Il primo giorno di votazioni fa registrare un’affluenza molto bassa e che si ferma al 34,68% a livello regionale.

Al voto dunque, meno del 40% della popolazione, meno di 4 liguri ogni 10.

La sfida è evidentemente ancora aperta e come detto potrebbe essere decisa anche da un solo voto.

Questi i dati provinciali:

✅ Genova 37,34%

✅ La Spezia 35,60%

✅ Imperia 27,15%

✅ Savona 31,55%

Al termine dell’orario previsto per il voto si chiuderanno i seggi per dare il via allo spoglio e al conteggio dei voti che decideranno la nuova guida per la Regione Liguria.

Al seguente link è possibile avere il dettaglio dei vari Comuni: https://www.regione.liguria.it/elezioni-regionali-2024.html