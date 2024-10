Genova – Una visita guidata alla chiesa di Santa Maria del Prato, ad Albaro e la musica medioevale dei “Marginalia”

Appuntamento sabato 2 novembre 2024, alle 20, con la visita guidata alla chiesa romanica del 1172 e,a seguire, alle 21, le musiche di Michele Pasotti in “Enigma fortuna” ispirato ad Antonio Zacara da Teramo.

Si tratta del terzo appuntamento del programma di Marginalia, ideato dall’associazione Musicaround per raccontare la Genova medievale fuori dalle mura con concerti-evento in luoghi poco noti e decentrati della città, alla scoperta di pagine nascoste – marginali – della storia genovese e del repertorio musicale antico.

Nato tra il 1360 e il 1416 (la fonte è incerta) Zacara da Teramo è uno tra i compositori italiani più prolifici, talentuosi, ampiamente diffusi e copiati del suo tempo, e forse quello che ebbe l’influsso più grande sulla generazione successiva, autentico ponte tra Medioevo e Rinascimento.

“Enigma Fortuna” è un invito a scoprire la grande vitalità ed eccentricità della sua musica, in cui si intrecciano enigmi e oracoli, variazioni ossessive sul tema della fortuna, proverbi, motti popolari, parole dialettali, toni sarcastici, autoironici, e in alcuni brani una grande audacia ritmica. Un visionario di grande talento che grazie a La Fonte Musica diventa parte del paesaggio culturale.

l’Ensemble fondato e diretto da Michele Pasotti, La Fonte Musica nasce per interpretare la particolare stagione musicale di passaggio tra l’età medievale e quella umanistica, con particolare attenzione al Trecento italiano.

Al centro dell’idea di interpretazione de La fonte musica c’è il “tornare alle fonti”, alle radici della polifonia, al senso dei testi lirici e delle scelte compositive, un’attenta decifrazione della retorica e della grammatica musicale per comprendere e tradurre con un’attitudine sperimentale per noi, oggi, la creatività, raffinatezza e bellezza della musica antica.

Prima del concerto, alle 20.15, si terrà una visita guidata alla chiesa di Santa Maria del Prato a cura dei divulgatori scientifici di IANUA – Comune di Genova.

Fondata in epoca romanica ad opera di Angelerio della famiglia dei Camilla, mercante e console genovese, nel 1172, la chiesa di S. Maria del Prato ha subito nel tempo trasformazioni importanti che il restauro novecentesco ha rimosso così da permettere di apprezzarne la struttura originaria.

Una storia architettonica che sarà approfondita durante la visita guidata. La partecipazione alla visita guidata, così come il concerto, è gratuita, occorre però prenotare su prenota.marginalia.it.

Il prossimo appuntamento con Marginalia sarà per il 15 novembre con La Reverdie e David Riondino.

Marginalia è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura attraverso il bando del Comune di Genova destinato alle periferie delle Città Metropolitane e si integrerà con gli eventi di Ianua – Genova nel Medioevo.

Il concept di prende spunto da un pensiero della studiosa e ricercatrice Sara Fantini, il cui concerto concluderà il cartellone: “Il panorama musicale dell’Italia medievale è stato ricostruito sulla scorta dei pochi, grandi codici musicali sopravvissuti al tempo. Ne è uscita una storia agita da pochi protagonisti, che sembrano muoversi in un deserto sonoro, o quasi: a fronte dei centri scrittori maggiori, poco o nulla è stato detto, cantato e suonato delle periferie, delle tracce musicali nascoste ai margini dei manoscritti monumentali e delle grandi città”.

Al centro del progetto ci sono musica, letteratura, arte e architettura che parlano di un Medioevo minore, rimasto ai margini della Storia con la S maiuscola. Nella stratificazione architettonica genovese i monumenti di epoca medievale intatti e riconoscibili sono relativamente pochi e concentrati nel centro storico, e sui pochissimi situati fuori dalle mura – selezionati con la consulenza dello storico Antonio Musarra e della dott.ssa Grazia Di Natale dell’Ufficio Beni Culturali della Curia – Marginalia accende i riflettori rendendoli protagonisti di concerti d’eccezione, con repertori musicali coevi eseguiti dai più affermati ensemble italiani e internazionali e ispirati alle caratteristiche acustiche e architettoniche delle sedi. I concerti saranno preceduti da visite guidate alle sedi (info su www.marginaliagenova.it).

Tutti i concerti saranno preceduti da una breve guida all’ascolto realizzata dagli artisti stessi. Il tema dei frammenti a margine e la trasmissione orale della musica saranno temi al centro di specifici laboratori multidisciplinari (arti visive e musica) realizzati in alcune scuole primarie attinenti ai luoghi scelti, grazie alla collaborazione con Mus-e Genova Onlus. Sono molte le associazioni legate ai luoghi che hanno generosamente dato la loro disponibilità a collaborare per la realizzazione e la promozione dell’evento, ed è stato concorde il sostegno degli Assessori alla Cultura dei Municipi coinvolti.

Il programma completo di Marginalia

LA FLOR EN PARADIS Organa, mottetti e sequenze

Tasto Solo – Guillermo Pérez organo portativo; Anne-Kathryn Olsen voce

Oratorio dei Ss. Nazario e Celso di Sturla – venerdì 25 ottobre, ore 21

NON VOLTARTI Viaggio per due voci affini

Ensemble Dialogos – Katarina Livljanić e Clara Coutouly voci

Santuario di N.S. del Belvedere a Sampierdarena – sabato 26 ottobre, ore 17.15

ENIGMA FORTUNA Zacara da Teramo, maestro dell’umanesimo italiano

La Fonte Musica – Michele Pasotti direzione

Chiesa di S. Maria del Prato ad Albaro – sabato 2 novembre, ore 21

LE DIVISAMENT DOU MONDE Marco Polo e Genova: Il Milione

laReverdie & David Riondino

Abbazia di San Giuliano ad Albaro – venerdì 15 novembre, ore 21

LAUDARIUM Il manoscritto di Cortona

laReverdie, MAP Musica Antica a Palazzo

Chiesa di San Bartolomeo della Certosa – sabato 16 novembre, ore 18.30

CAMPANARI in VALBISAGNO Una tradizione antica

Luca Dellacasa concerto di campane

Chiesa di Sant’Antonino di Staglieno – domenica 17 novembre, ore 11.30

IL CANTO PERDUTO DI GERUSALEMME La Madre delle Chiese di Dio

Ensemble Exsurge Domine & Angelo Rusconi

Abbazia di S. Gerolamo di Quarto – domenica 24 novembre, ore 16

MUSICA MIRACOLI E MEDICINA Da Hildegard von Bingen alle Cantigas

Ensemble 400

Castello Boccanegra a San Martino – giovedì 28 novembre, ore 17.30

EL CAMIN DE L’ANGEL Il Libre Vermell de Montserrat

Musicaround Ensemble, Vera Marenco direzione

Chiesa di S. Maria della Cella a Sampierdarena – sabato 30 novembre, ore 20.30

MARGINALIA Frammenti dimenticati, perduti, ritrovati

Progetto musicale Fragmenta – Sara Fantini, Federica Bocchini, Elizabeth Sommers

Chiesa di S. Siro di Struppa – domenica 1 dicembre, ore 16.30

Progetto, programma e schede evento su www.musicaround.org/marginalia

La partecipazione a visite guidate e concerti è gratuita, occorre però prenotare su prenota.marginalia.it

Informazioni al 351 – 3933733 mail: info@musicaround.org

www.marginaliagenova.it