Sanremo (Imperia) – Un agente della Polizia Penitenziaria del carcere di Sanremo è stato insultato e preso a pugni da un detenuto di 20 anni ed è rimasto ferito.

E’ quanto accaduto nel pomeriggio di sabato 2 novembre, intorno alle ore 17:00, quando il detenuto, che si trova in carcere per scontare una condanna per rapina, non è riuscito a fare una telefonata a causa di alcuni problemi alla linea.

A quel punto il 20enne ha iniziato ad insultare l’agente, prima di scagliarsi contro di lui iniziando a colpirlo con violenti pugni. La situazione è rientrata nel giro di pochi minuti, mentre l’agente ha riportato ferite guaribili in sei giorni.