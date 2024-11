Genova – Un incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 6 novembre, in pieno centro nel capoluogo. E’ accaduto in via XX Settembre, dove una moto e un autobus si sono scontrati frontalmente.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il mezzo pubblico stesse girando in via Ceccardi quando si è verificato l’impatto con il mezzo a due ruote. Nessuno dei passeggeri, nonostante la brusca frenata, sarebbe rimasto ferito. Diverso il discorso per il motociclista, che ha riportato alcune ferite ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera dai sanitari del 118 giunti sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Oltre all’ambulanza, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e hanno anche gestito il traffico che si è creato nella zona.