Liguria – Sono previsti forti disagi anche nella nostra regione a causa dello sciopero nazionale dei Trasporti che è scattato questa mattina alle 6 e proseguirà, con modalità diverse, sino alle 20,30. L’adesione allo sciopero delle segreterie regionali della Liguria delle di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL Autoferro potrebbe portare ad adesioni all’astensione dal lavoro di altissime percentuali di lavoratori ed il conseguente caos dei trasporti pubblici per autobus, treni, pullman di linea provinciale e regionale ma anche funicolari e ascensori pubblici.

Lo sciopero avrà una durata di 24 ore complessive e non prevede il rispetto delle cosiddette “fasce di garanzia”. Una scelta dura fatta nel tentativo di sbloccare le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Il personale viaggiante si asterrà dunque dal lavoro per l’intero turno.

Durante le due fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30 in ambito urbano, e dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 in ambito extraurbano, AMT prevede di garantire indicativamente il 30% del servizio, esclusivamente per i collegamenti con ospedali e stazioni ferroviarie, sulle seguenti linee:

In ambito urbano: 1, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 53, 59, 62, 66, 67, 82, 158, 193, 199, 270, 272, 356, 480, 518, 584.

In ambito extraurbano: 708, 715, 725, 798.

Nelle stesse fasce orarie sono previsti anche i servizi di trasporto per le persone con disabilità e i servizi scuolabus.

Il servizio della metropolitana e degli impianti verticali potrebbe essere sospeso per l’intera giornata.

Il personale non viaggiante in ambito urbano, comprese le biglietterie e il Servizio Clienti, si asterrà dal lavoro per l’intero turno. Il personale delle biglietterie extraurbane si asterrà dal lavoro dalle 9 alle 16.30.