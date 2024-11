Genova – Hanno fermato una donna che usciva da un negozio di via XX settembre per un normale controllo ma hanno trovato merce rubata poco prima.

Gli agenti del nucleo reati predatori della polizia locale hanno arrestato per furto una donna, pluripregiudicata. Nella sua borsa sono state trovate alcune maglie, del valore di 55 euro, private delle placche anti taccheggio e rovinate.

La donna le aveva sottratte poco prima da un negozio.

Il pm di turno ha disposto la direttissima al termine della quale, su richiesta dello stesso pm, l’arresto è stato convalidato. Il giudice, inoltre, ha ritenuto di applicare la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Genova con divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle ore 15 alle 20.