Tiglieto (Genova) – Sono proseguite per tutto il giorno e continueranno anche durante la notte le ricerche di Alessandro Cavanna, 55 anni, scomparso da casa ieri pomeriggio e di cui si sono perse le tracce.

L’uomo, molto conosciuto nella zona anche per la sua attività di ex macellaio di Rossiglione, è uscito con i suoi due cani per fare una passeggiata Ricerche nei boschi e nei sentieri di Tiglieto per la scomparsa nel nulla di Alessandro Cavanna, 55 anni, ex macellaio di Rossiglione e ora titolare di una macelleria ad Ovada, sparito nel nulla da ieri sera dopo essere uscito a fare due passi con i suoi due cani.

L’uomo ha raggiunto in auto la località “Vasche” sulla strada dell’acquedotto di Tiglieto e poi ha imboccato uno dei tanti sentieri ma senza fare più ritorno.

La famiglia ha chiamato i soccorsi nella serata di ieri quando ha visto che il sole tramontava e l’uomo non rispondeva più al telefono cellulare che sarebbe stato trovato lungo un sentiero.

Le ricerche procedono anche con l’uso di droni e cani molecolari ma sono soprattutto le squadre a terra, che perlustrano ogni sentiero, a rappresentare il grosso delle ricerche.

La preoccupazione dei familiari è per il freddo che caratterizza le notti nella zona e per la possibilità che l’uomo sia bloccato e non riesca a chiedere aiuto.